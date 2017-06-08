روسيا ترفع من صادراتها الزراعية نحو قطر

أعلن نائب وزير الزراعة الروسي، جنبلاط خاتوف أن روسيا مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، بيد أن الدوحة لم تتوجه بطلب بهذا الصدد إلى وزارة الزراعة الروسية.

وقال خاتوف للصحفيين، في سياق رده إن كانت روسيا مستعدة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى قطر، وأضاف خاتوف "قطر لم تتوجه بطلب إلى وزارة الزراعة، وعلاوة على ذلك فإنه من غير المحتمل أن يحدث هذا لأننا في السوق الدولية وهذا كله يحدث من خلال تعاملات البورصة".

هذا في ظل المخاوف التي تحوم حول امكانية قطر من تحقيق جاجيات شعبها بسبب الحصار الذي تعانيه بعد الأزمة الديبلوماسية مع العديد من الدول.