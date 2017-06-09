وزير خارجية قطر يتحدث لأول مرة عن الدعم العسكري التركي لبلاده

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، الخميس، إن القوات التركية القادمة لقطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها، وذلك بعدما وافق البرلمان التركي، الأربعاء، على قرار يسمح بنشر قوات تركية في قطر كجزء من اتفاقية بين البلدين خاصة بإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر.

وأضاف وزير الخارجية القطري، في تصريحات صحفية بالدوحة، أنه لا يتوقع أي تصعيد عسكري في ظل الأزمة الحالية، وأن انتشار الجيش القطري لم يشهد أي تغيير ولم يتم تحريك أي قوات، وتابع بالقول إن بلاده لا تتوقع أي تغير في مهمة القاعدة الأمريكية في قطر.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية القطري أن بلاده ترفض أي تدخلات بسياساتها الخارجية، وقال لسنا مستعدين للاستسلام ولن نتهاون في استقلال سياستنا الخارجية، مضيفا أن قطر لم تشهد من قبل مثل هذا العداء حتى من دولة معادية، واعتبر محمد بن عبدالرحمن أن الخلاف بين قطروبعض الدول العربية يهدد استقرار المنطقة بأسرها وقال إن الدبلوماسية لا تزال خيار الدوحة المفضل.

وعن تأثير القرارات السياسية والدبلوماسية على الجوانب الاقتصادية، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تحترم اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال الموقعة مع الإمارات، وأضاف أن إيران أبدت استعدادها لتزويد قطر بمواد غذائية وستخصص ثلاثة من موانئها لقطر.