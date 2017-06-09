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هذا نص بيان مكتب الإتصال الحكومي القطري اليوم الخميس

نشر يوم 2017/06/09 878 0 ياسين مبروكي هذا نص بيان مكتب الإتصال الحكومي القطري اليوم الخميس

أصدر مكتب الإتصال الحكومي في الدوحة اليوم الخميس بيانا، على خلفية مقاطعة بعض الدول الخليجية والعربية لقطر بحجة دعمها للإرهاب والمنظمات الإرهابية، وهذا نص البيان.

قال تعالى في محكم تنزيله "ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء" صدق الله العظيم ( سورة ابراهيم - الآية 24 )

انطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، وقيمنا الانسانية وعاداتنا القطرية الاصيلة، ندعو جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة، إلى الترفع والاستمرار في عدم الانزلاق وتجنب الرد بالمثل على الاساءات والبذاءات، التي تنشر في وسائل التواصل المختلفة.

كما ندعوكم إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية، التي عرفت عنكم وعدم الاساءة للدول أو رموزها وشعوبها، مع كفالة حق كل مواطن قطري ومقيم في التعبير عن وجهة نظره لبيان الحق والصواب بالتي هي أحسن، واضعا نصب عينيه القيم الإسلامية والعربية.

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