التشاد تستدعي سفيرها في قطر للتشاور

أعلنت وزارة الخارجية التشادية، يوم الخميس، إنها استدعت سفيرها في قطر للتشاور في خطوة تلحقها بغيرها من الدول الأفريقية، التي أظهرت دعمها لموقف السعودية ودول الخليج وسط خلاف إقليمي متفاقم.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم على استدعاء السينغال لمبعوثها من الدوحة مشيرة إلى "تضامنها الفعلي" مع السعودية.

كما قطعت موريتانيا، العضو في جامعة الدول العربية، يوم الثلاثاء علاقاتها مع قطر بدورها في حين اكتفت الجابون باستنكار أفعال الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية التشادية في بيان "إن الحكومة التشادية تدعو جميع الدول المعنية إلى تفضيل الحوار لحل الأزمة وتطلب من قطر احترام التزاماتها عبر الامتناع عن أي موقف من شأنه على الأرجح إلحاق الضرر بتماسك دول المنطقة والسلام في العالم.