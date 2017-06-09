السعودية تحظر قنوات الجزيرة في المرافق السياحية

وجاء في التعميم الصادر عن الهيئة والمنشور في حسابها على تويتر، وجوب الإلتزام باختيار القنوات التلفزيونية المتناسبة مع القنوات السعودية الرسمية.

وأكدت هيئة السياحة على ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة الجزيرة من جميع المرافق السياحية تحت طائلة التغريم بنحو 100 ألف ريال.

وجاء في نص البيان: أنه إلحاقا إلى تعميم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رقم 1214 وتاريخ 08/06/ 1432 ه المتضمن التأكيد على مرافق الإيواء السياحي بمختلف أنواعها وجوب الإلتزام باختيار القنوات التلفزيونية المناسبة مع القنوات السعودية الرسمية، وعدم وضع أجهزة استقبال داخل الغرف أو الوحدة السكنية المفروشة وأن تكون أجهزة الإستقبال مركزية وتتبع لإدارة المنشأة، وعدم تشغيل القنوات المخالفة للدين الإسلامي أو لسياسة الدولة أو القنوات المخلة بالآداب.

وعليه فإن الهيئة تؤكد على ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة وذلك من قائمة القنوات الموجودة داخل الغرف وجميع مرافق الإيواء السياحي، تفاديا لوقوع من يخالف هذا التعميم تحت طائلة العقوبات التي قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال سعودي أو إلغاء الترخيص أو بهما معا.