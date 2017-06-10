هذه..قائمة الإرهاب التي أصدرتها ليبيا بشأن قطر

و هي كالتالي وفقاً لما جاء فى كتاب اللجنة بالأسماء والصفات:

‎أولا: الأسماء:

1- محمد صوان / رئيس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

2- سعد سلامة / مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان و مرشح لسفارة ليبيا بالدوحة.

‎3- بشير الكبتي / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

4 - أحمد السوقي / المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين.

5- سليمان عبد القادر / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

‎6- نزار كعوان / مسئول الدائرة السياسية بالذراع السياسي لجماعة الإخوان.

7- عبد الرزاق العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية و مهندس عملية قسورة.

8- إسماعيل القريتلي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة و مسئول عن قناة الرائد و شبكة أجواء.

‎9- وليد اللافي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة المقاتلة و سرايا بنغازي/ مدير لقناة النبأ.

10 - سليمان دوغة / مسئول إعلامي بجماعة الإخوان و مدير لقناة ليبيا الأحرار بالدوحة.

11- سهيل الصادق الغرياني / أبن المفتي السابق و مسئول قناة التناصح التابعة له.

‎12- أحمد خليفة / مسئول قناة الجزيرة الإرهابية في ليبيا.

13- سالم جابر / قيادي في دار الإفتاء المنحلة و منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي ومحرض على الجهادية.

‎14- أسامة كعبار / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين و مقيم بالدوحة.

‎15- أنور الفيتوري / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يتردد على الدوحة.

‎16- سالم الشيخي / داعية محرض على الجهاد منتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎17- ونيس المبروك / داعية إخواني مقرب من الصلابي و القرضاوي.

‎18- عوض البرعصي / ممول و قيادي سابق بجماعة الإخوان و له إقامة بالدوحة.

‎19- علي العيساوي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له دعم و علاقات واسعة في الدوحة.

20- محمد بعيو / أنصار الشريعة و له ابن قتل مع التنظيم في بنغازي ولديه إقامة في قطر.

‎21- حمزة ابوفارس / قيادي في دار الإفتاء منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي محرض على الجهاد.

‎22- محمد ابوسدرة / منظر جهادي مرتبط بدولة قطر و داعم سياسي و مالي لتنظيم أنصار الشريعة.

‎23- عمر الكرامي/منسق مالي و حركي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا و قطر و الذراع الأيمن لعلي الصلابي.

‎24- خالد الشريف / المسئول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة.

‎25- سامي الساعدي / المسئول الشرعي للجماعة المقاتلة.

‎26- عبدالوهاب قايد / منسق الجماعة المقاتلة في جنوب ليبيا.

‎27- أحمد الساعدي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة في المنطقة الغربية و له إقامة في قطر.

‎28- الطاهر ناصوف / ممول للجماعة المقاتلة و مدير سابق لجمعية سنابل المحظورة في بريطانيا.

‎29- عصام عميش / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎30- على ابوزعكوك / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

‎31- عبد الرحمن قاجة/ تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول.

32- خالد توفيق نصرات / قيادي بالجماعة المقاتلة في الزاوية ووالد أحد معتقلي تحقيقات هجوم مانشستر.

‎33- محمد الصاري / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في زليتن.

‎34- أحمد عبد الجليل الحسناوي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة بالجنوب الليبي.

‎35- عبد الرحمن الشيباني السويحلي/ أحد قادة عملية فجر ليبيا الإرهابية الممولة من دولة قطر.

36- ‎علاء ابوحفص / الجناح العسكري للجماعة المقاتلة.

37- ‎فوزي أبوكتف / منسق عسكري و مالي لجماعة الإخوان المسلمين مع دولة قطر.

‎38- عماد البناني/قيادي في جماعة الإخوان و مرتبط بقطر و بقيادات التنظيم الدولي.

‎39- طارق يوسف المقريف / عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و مسئول في مؤسسة صلتك التابعة للشيخة موزة بنت ناصر المسند.

‎40- احمد شوقي / ممول لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عقود مؤسسة النفط لصالح القيادي في التنظيم الدولي يوسف ندا و نجله حازم.

‎41- جمعة العمامي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له منظمة ممولة من قطر و على علاقة بقيادات التنظيم الدولي حيث إقامته في سويسرا.

‎42- عبد الباسط غويلة / مسئول أوقاف طرابلس و مفتي للجماعات الجهادية.

‎43- حنان شلوف/عضو برلمان مستقيل و دعوية مناصرة لجماعة أنصار الشريعة ومحرضة على الإرهاب.

‎44- مصطفى الساقزلي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له ارتباطات وثيقة بدولة قطر.

‎45- مصطفى الشركسي / قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي.

‎46- الساعدي ابوخزيم النوفلي / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا.

‎47- عطية الشاعري / مسئول ما يسمى مجلس مجاهدي درنة عضو تنظيم القاعدة.

‎48- الطاهر الغرابلي / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في مدينة صبراتة.

‎49- على الصفراني / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

‎50- عبد الهادي زرقون / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

‎51- محمود البرعصي / أمير تنظيم داعش في مدينة بنغازي.

‎52- محمد الدرسي ( النص ) / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا و مطلوب للأردن.

‎53- رفعت حداقة / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎54- على ادبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

‎55- عبد الحميد الدبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

‎56- أنور صوان / داعم عسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي و مجلس الشورى.

‎57- محمد العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎58- سليم العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

‎59- حسن شاكة / مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014 ).

60- محمد موسى/ مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014)

‎61- عمر الحاسي / قائد ميداني و مسئول سياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎62- علي السباعي / عضو برلمان مستقيل جهادي قطبي تكفيري و احد دعاة الجماعة المقاتلة.

‎63- شعبان هدية / من الجناح العسكري لتنظيم القاعدة.

‎64- زياد بلعم / المسئول السياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي‎65- احمد التاجوري / المسئول العسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎66- ياسر الجبالي / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎67- فرج شكو / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

‎68- طارق درمان / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة بطرابلس.

‎69- صالح هدية الدعيكي / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة و قيادي في سجن الهضبة ( سابقا ).

70- عبد الباسط عزوز / قيادي عسكري و مالي و عقل مدبر للجماعة المقاتلة.

‎‎71- صلاح الدين بادي/ قائد عملية فجر ليبيا.

‎72- بشير الفقيه / الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة و الجماعة المقاتلة في ليبيا.

‎73- التهامي ابوزيان / مسئول بالجماعة المقاتلة و مؤسس كتائب الفاروق.

‎74- عبد المنعم الحسناوي / قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و مسئوله في جنوب ليبيا.

‎75- أحمد سحيل الزوي / منسق مالي بين قطر و جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا و المعارضة التشادية

ثانيا / التنظيمات والكيانات السياسية و الاقتصادية و الإعلامية الداعمة و المحرضة على الإرهاب والمرتبطة بدولة قطر.

1- مجالس شورى ثوار ( بنغازي – درنة – سرت – أجدابيا )

2- شركة الأجنحة للطيران ( لعبد الحكيم بلحاج)

3- شركة الثقة للتأمين ( علي الصلابي )

4- قنوات ( النبأ – التناصح ) .. لعبد الحكيم بلحاج – سهيل الصادق الغرياني

5- مؤسسة قدوتي للأعمال الخيرية

6- مؤسسة قمم الأندلس للأعمال الخيرية

7- لواء الصمود

8- غرفة عمليات ثوار ليبيا

9- قوات درع ليبيا