هذه..قائمة الإرهاب التي أصدرتها ليبيا بشأن قطر

و هي كالتالي وفقاً لما جاء فى كتاب اللجنة بالأسماء والصفات:
أولا: الأسماء:
1- محمد صوان / رئيس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.
2- سعد سلامة / مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان و مرشح لسفارة ليبيا بالدوحة.
3- بشير الكبتي / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
4 - أحمد السوقي / المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين.
5- سليمان عبد القادر / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.
6- نزار كعوان / مسئول الدائرة السياسية بالذراع السياسي لجماعة الإخوان.
7- عبد الرزاق العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية و مهندس عملية قسورة.
8- إسماعيل القريتلي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة و مسئول عن قناة الرائد و شبكة أجواء.
9- وليد اللافي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة المقاتلة و سرايا بنغازي/ مدير لقناة النبأ.
10 - سليمان دوغة / مسئول إعلامي بجماعة الإخوان و مدير لقناة ليبيا الأحرار بالدوحة.
11- سهيل الصادق الغرياني / أبن المفتي السابق و مسئول قناة التناصح التابعة له.
12- أحمد خليفة / مسئول قناة الجزيرة الإرهابية في ليبيا.
13- سالم جابر / قيادي في دار الإفتاء المنحلة و منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي ومحرض على الجهادية.
14- أسامة كعبار / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين و مقيم بالدوحة.
15- أنور الفيتوري / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يتردد على الدوحة.
16- سالم الشيخي / داعية محرض على الجهاد منتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
17- ونيس المبروك / داعية إخواني مقرب من الصلابي و القرضاوي.
18- عوض البرعصي / ممول و قيادي سابق بجماعة الإخوان و له إقامة بالدوحة.
19- علي العيساوي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له دعم و علاقات واسعة في الدوحة.
20- محمد بعيو / أنصار الشريعة و له ابن قتل مع التنظيم في بنغازي ولديه إقامة في قطر.
21- حمزة ابوفارس / قيادي في دار الإفتاء منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي محرض على الجهاد.
22- محمد ابوسدرة / منظر جهادي مرتبط بدولة قطر و داعم سياسي و مالي لتنظيم أنصار الشريعة.
23- عمر الكرامي/منسق مالي و حركي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا و قطر و الذراع الأيمن لعلي الصلابي.
24- خالد الشريف / المسئول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة.
25- سامي الساعدي / المسئول الشرعي للجماعة المقاتلة.
26- عبدالوهاب قايد / منسق الجماعة المقاتلة في جنوب ليبيا.
27- أحمد الساعدي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة في المنطقة الغربية و له إقامة في قطر.
28- الطاهر ناصوف / ممول للجماعة المقاتلة و مدير سابق لجمعية سنابل المحظورة في بريطانيا.
29- عصام عميش / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
30- على ابوزعكوك / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
31- عبد الرحمن قاجة/ تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول.
32- خالد توفيق نصرات / قيادي بالجماعة المقاتلة في الزاوية ووالد أحد معتقلي تحقيقات هجوم مانشستر.
33- محمد الصاري / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في زليتن.
34- أحمد عبد الجليل الحسناوي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة بالجنوب الليبي.
35- عبد الرحمن الشيباني السويحلي/ أحد قادة عملية فجر ليبيا الإرهابية الممولة من دولة قطر.
36- علاء ابوحفص / الجناح العسكري للجماعة المقاتلة.
37- فوزي أبوكتف / منسق عسكري و مالي لجماعة الإخوان المسلمين مع دولة قطر.
38- عماد البناني/قيادي في جماعة الإخوان و مرتبط بقطر و بقيادات التنظيم الدولي.
39- طارق يوسف المقريف / عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و مسئول في مؤسسة صلتك التابعة للشيخة موزة بنت ناصر المسند.
40- احمد شوقي / ممول لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عقود مؤسسة النفط لصالح القيادي في التنظيم الدولي يوسف ندا و نجله حازم.
41- جمعة العمامي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له منظمة ممولة من قطر و على علاقة بقيادات التنظيم الدولي حيث إقامته في سويسرا.
42- عبد الباسط غويلة / مسئول أوقاف طرابلس و مفتي للجماعات الجهادية.
43- حنان شلوف/عضو برلمان مستقيل و دعوية مناصرة لجماعة أنصار الشريعة ومحرضة على الإرهاب.
44- مصطفى الساقزلي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له ارتباطات وثيقة بدولة قطر.
45- مصطفى الشركسي / قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي.
46- الساعدي ابوخزيم النوفلي / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا.
47- عطية الشاعري / مسئول ما يسمى مجلس مجاهدي درنة عضو تنظيم القاعدة.
48- الطاهر الغرابلي / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في مدينة صبراتة.
49- على الصفراني / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.
50- عبد الهادي زرقون / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.
51- محمود البرعصي / أمير تنظيم داعش في مدينة بنغازي.
52- محمد الدرسي ( النص ) / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا و مطلوب للأردن.
53- رفعت حداقة / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.
54- على ادبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
55- عبد الحميد الدبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
56- أنور صوان / داعم عسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي و مجلس الشورى.
57- محمد العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.
58- سليم العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.
59- حسن شاكة / مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014 ).
60- محمد موسى/ مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014)
61- عمر الحاسي / قائد ميداني و مسئول سياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.
62- علي السباعي / عضو برلمان مستقيل جهادي قطبي تكفيري و احد دعاة الجماعة المقاتلة.
63- شعبان هدية / من الجناح العسكري لتنظيم القاعدة.
64- زياد بلعم / المسئول السياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي65- احمد التاجوري / المسئول العسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي.
66- ياسر الجبالي / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.
67- فرج شكو / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.
68- طارق درمان / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة بطرابلس.
69- صالح هدية الدعيكي / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة و قيادي في سجن الهضبة ( سابقا ).
70- عبد الباسط عزوز / قيادي عسكري و مالي و عقل مدبر للجماعة المقاتلة.
71- صلاح الدين بادي/ قائد عملية فجر ليبيا.
72- بشير الفقيه / الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة و الجماعة المقاتلة في ليبيا.
73- التهامي ابوزيان / مسئول بالجماعة المقاتلة و مؤسس كتائب الفاروق.
74- عبد المنعم الحسناوي / قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و مسئوله في جنوب ليبيا.
75- أحمد سحيل الزوي / منسق مالي بين قطر و جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا و المعارضة التشادية
ثانيا / التنظيمات والكيانات السياسية و الاقتصادية و الإعلامية الداعمة و المحرضة على الإرهاب والمرتبطة بدولة قطر.
1- مجالس شورى ثوار ( بنغازي – درنة – سرت – أجدابيا )
2- شركة الأجنحة للطيران ( لعبد الحكيم بلحاج)
3- شركة الثقة للتأمين ( علي الصلابي )
4- قنوات ( النبأ – التناصح ) .. لعبد الحكيم بلحاج – سهيل الصادق الغرياني
5- مؤسسة قدوتي للأعمال الخيرية
6- مؤسسة قمم الأندلس للأعمال الخيرية
7- لواء الصمود
8- غرفة عمليات ثوار ليبيا
9- قوات درع ليبيا
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