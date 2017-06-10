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هذه..قائمة الإرهاب التي أصدرتها ليبيا بشأن قطر

نشر يوم 2017/06/10 1151 0 عطار براهيم هذه..قائمة الإرهاب التي أصدرتها ليبيا بشأن قطر
أعلنت لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، بيانا كشفت فيه عن قائمة تضم أسماء 75 شخصا و 9كيانات، صنفتهم حكومة طرابس إرهابا أو الداعميين له. ارتبطت أسماءهم بشخصيات بدولة قطر أو المقيمة بها، وذلك بهدف ضمها إلى قائمة البيان الخليجي للدول الأربعة وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

و هي كالتالي وفقاً لما جاء فى كتاب اللجنة بالأسماء  والصفات:

أولا: الأسماء:

1- محمد صوان / رئيس الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

 2- سعد سلامة / مسئول المكتب السياسي لجماعة الإخوان و مرشح لسفارة ليبيا بالدوحة.

3- بشير الكبتي / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

4 - أحمد السوقي / المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين.

5- سليمان عبد القادر / المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

6- نزار كعوان / مسئول الدائرة السياسية بالذراع السياسي لجماعة الإخوان.

7- عبد الرزاق العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية و مهندس عملية قسورة.

8- إسماعيل القريتلي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة و مسئول عن قناة الرائد و شبكة أجواء.

9- وليد اللافي / مسئول الجناح الإعلامي للجماعة المقاتلة و سرايا بنغازي/ مدير لقناة النبأ.

10 - سليمان دوغة / مسئول إعلامي بجماعة الإخوان و مدير لقناة ليبيا الأحرار بالدوحة.

11- سهيل الصادق الغرياني / أبن المفتي السابق و مسئول قناة التناصح التابعة له.

12- أحمد خليفة / مسئول قناة الجزيرة الإرهابية في ليبيا.

13- سالم جابر / قيادي في دار الإفتاء المنحلة و منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي ومحرض على الجهادية.

14- أسامة كعبار / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين و مقيم بالدوحة.

15- أنور الفيتوري / قيادي بجماعة الإخوان المسلمين يتردد على الدوحة.

16- سالم الشيخي / داعية محرض على الجهاد منتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

17- ونيس المبروك / داعية إخواني مقرب من الصلابي و القرضاوي.

18- عوض البرعصي / ممول و قيادي سابق بجماعة الإخوان و له إقامة بالدوحة.

19- علي العيساوي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له دعم و علاقات واسعة في الدوحة.

20- محمد بعيو / أنصار الشريعة و له ابن قتل مع التنظيم في بنغازي ولديه إقامة في قطر.

21- حمزة ابوفارس / قيادي في دار الإفتاء منظر جهادي لسرايا الدفاع عن بنغازي محرض على الجهاد.

22- محمد ابوسدرة / منظر جهادي مرتبط بدولة قطر و داعم سياسي و مالي لتنظيم أنصار الشريعة.

23- عمر الكرامي/منسق مالي و حركي لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا و قطر و الذراع الأيمن لعلي الصلابي.

24- خالد الشريف / المسئول العسكري للجماعة الليبية المقاتلة.

25- سامي الساعدي / المسئول الشرعي للجماعة المقاتلة.

26- عبدالوهاب قايد / منسق الجماعة المقاتلة في جنوب ليبيا.

27- أحمد الساعدي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة في المنطقة الغربية و له إقامة في قطر.

28- الطاهر ناصوف / ممول للجماعة المقاتلة و مدير سابق لجمعية سنابل المحظورة في بريطانيا.

29- عصام عميش / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

30- على ابوزعكوك / عضو بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

31- عبد الرحمن قاجة/ تاجر مضارب بالعملة والمسئول المالي لتمويل أنشطة دار الإفتاء المنحلة والمفتي المعزول.

32- خالد توفيق نصرات / قيادي بالجماعة المقاتلة في الزاوية ووالد أحد معتقلي تحقيقات هجوم مانشستر.

33- محمد الصاري / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في زليتن.

34- أحمد عبد الجليل الحسناوي / مسئول عسكري للجماعة المقاتلة بالجنوب الليبي.

35- عبد الرحمن الشيباني السويحلي/ أحد قادة عملية فجر ليبيا الإرهابية الممولة من دولة قطر.

36- علاء ابوحفص / الجناح العسكري للجماعة المقاتلة.

37- فوزي أبوكتف / منسق عسكري و مالي لجماعة الإخوان المسلمين مع دولة قطر.

38- عماد البناني/قيادي في جماعة الإخوان و مرتبط بقطر و بقيادات التنظيم الدولي.

39- طارق يوسف المقريف / عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي و مسئول في مؤسسة صلتك التابعة للشيخة موزة بنت ناصر المسند.

40- احمد شوقي / ممول لجماعة الإخوان المسلمين من خلال عقود مؤسسة النفط لصالح القيادي في التنظيم الدولي يوسف ندا و نجله حازم.

41- جمعة العمامي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له منظمة ممولة من قطر و على علاقة بقيادات التنظيم الدولي حيث إقامته في سويسرا.

42- عبد الباسط غويلة / مسئول أوقاف طرابلس و مفتي للجماعات الجهادية.

43- حنان شلوف/عضو برلمان مستقيل و دعوية مناصرة لجماعة أنصار الشريعة ومحرضة على الإرهاب.

44- مصطفى الساقزلي / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين و له ارتباطات وثيقة بدولة قطر.

45- مصطفى الشركسي / قيادي في سرايا الدفاع عن بنغازي.

46- الساعدي ابوخزيم النوفلي / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا.

47- عطية الشاعري / مسئول ما يسمى مجلس مجاهدي درنة عضو تنظيم القاعدة.

48- الطاهر الغرابلي / مسئول عسكري للجماعة الليبية المقاتلة في مدينة صبراتة.

49- على الصفراني / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

50- عبد الهادي زرقون / قيادي بتنظيم داعش في ليبيا و عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية.

51- محمود البرعصي / أمير تنظيم داعش في مدينة بنغازي.

52- محمد الدرسي ( النص ) / قيادي بتنظيم القاعدة في ليبيا و مطلوب للأردن.

53- رفعت حداقة / قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

54- على ادبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

55- عبد الحميد الدبيبة / ممول للكتائب المسلحة الموالية و التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

56- أنور صوان / داعم عسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي و مجلس الشورى.

57- محمد العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

58- سليم العرادي / ممول و قيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية.

59- حسن شاكة / مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014 ).

60- محمد موسى/ مسئول عسكري بدرع الوسطى متعاون مع أنصار الشريعة في سرت (2012-2014)

61- عمر الحاسي / قائد ميداني و مسئول سياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي.

62- علي السباعي / عضو برلمان مستقيل جهادي قطبي تكفيري و احد دعاة الجماعة المقاتلة.

63- شعبان هدية / من الجناح العسكري لتنظيم القاعدة.

64- زياد بلعم / المسئول السياسي لسرايا الدفاع عن بنغازي65- احمد التاجوري / المسئول العسكري لسرايا الدفاع عن بنغازي.

66- ياسر الجبالي / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

67- فرج شكو / مسئول عسكري بسرايا الدفاع عن بنغازي.

68- طارق درمان / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة بطرابلس.

69- صالح هدية الدعيكي / المسئول العسكري للجماعة المقاتلة و قيادي في سجن الهضبة ( سابقا ).

70- عبد الباسط عزوز / قيادي عسكري و مالي و عقل مدبر للجماعة المقاتلة.

‎‎71- صلاح الدين بادي/ قائد عملية فجر ليبيا.

72- بشير الفقيه / الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة و الجماعة المقاتلة في ليبيا.

73- التهامي ابوزيان / مسئول بالجماعة المقاتلة و مؤسس كتائب الفاروق.

74- عبد المنعم الحسناوي / قيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي و مسئوله في جنوب ليبيا.

75- أحمد سحيل الزوي / منسق مالي بين قطر و جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا و المعارضة التشادية

 

ثانيا / التنظيمات والكيانات السياسية و الاقتصادية و الإعلامية الداعمة و المحرضة على الإرهاب والمرتبطة بدولة قطر.

1- مجالس شورى ثوار ( بنغازي – درنة – سرت – أجدابيا )

2- شركة الأجنحة للطيران ( لعبد الحكيم بلحاج)

3- شركة الثقة للتأمين ( علي الصلابي )

4- قنوات ( النبأ – التناصح ) .. لعبد الحكيم بلحاج – سهيل الصادق الغرياني

5- مؤسسة قدوتي للأعمال الخيرية

6- مؤسسة قمم الأندلس للأعمال الخيرية

7- لواء الصمود

8- غرفة عمليات ثوار ليبيا

9- قوات درع ليبيا

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