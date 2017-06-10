تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش في لبنان

وذكرت المديرية في بيان، أن الخلية تضم يمنيين وفلسطينيين وسوريين، مؤكدة أنهم اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية ضد مدنيين وضد القوات المسلحة.

وأوضح البيان أن الهجمات التي تم التخطيط لها، كانت تستهدف ضرب مناطق مختلفة، منها مخيم عين الحلوة على الأطراف الجنوبية للعاصمة بيروت، ومدينة طرابلس في الشمال.

وأضاف المصدر نفسه "كان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية واغتيالات وتفجيرات اعترف الموقوفون به