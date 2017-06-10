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تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش في لبنان

نشر يوم 2017/06/10 1039 0 مريم.ع تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش في لبنان
تمكنت قوات الأمن اللبنانية من إلقاء القبض على 7 إرهابيين على صلة بتنظيم ما يسمى داعش، حيث منعت وقوع عدد من الهجمات الإرهابية، حسب ما أعلنت عنه مديرية الأمن العام في لبنان.

وذكرت المديرية في بيان، أن الخلية تضم يمنيين وفلسطينيين وسوريين، مؤكدة أنهم اعترفوا بالتخطيط لتنفيذ هجمات وتفجيرات انتحارية ضد مدنيين وضد القوات المسلحة.

وأوضح البيان أن الهجمات التي تم التخطيط لها، كانت تستهدف ضرب مناطق مختلفة، منها مخيم عين الحلوة على الأطراف الجنوبية للعاصمة بيروت، ومدينة طرابلس في الشمال.

وأضاف المصدر نفسه "كان أفراد الشبكة يتواصلون مع مشغليهم من مناطق لبنانية لا سيما في مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة وشاتيلا، حيث كانوا يتلقون التوجيهات والمهمات المطلوب تنفيذها، ومن بينها عمليات انتحارية واغتيالات وتفجيرات اعترف الموقوفون به

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