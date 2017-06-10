الجيش اليمني يعلن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير قرى جنوب تعز

و نقلت وسائل اعلامية عن المصدر نفسه ، قوله إن "اللواء 35 شرع بالتقدم في وقت مبكر، بهدف بسط سيطرته على قرى الصلو والأقروض في المسراخ، والشقب في صبر الموادم، جنوب تعز"، مضيفا أن "اللواء المدرع يعتزم استلام مواقع عسكرية مهمة من المقاومة الشعبية، أهمها موقع العروس في جبل صبر".

يذكر أن الحوثيين كانوا قد شنوا - الشهر الحالي - قصفا عنيفا وعشوائيا بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، مستهدفين الأحياء السكنية شرق وشمال مدينة تعز، وانطلق القصف من مواقع تمركزهم في الحوبان وتبة سوفتيل و تبة السلال والجعشاء، شرق مدينة تعز، ومن شارع الستين شمال المدينة.