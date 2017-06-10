9 منظمات حقوقية تطالب الحوثيين بالإفراج عن 10 صحفيين محتجزين منذ عامين

ونقلت مصادر إعلامية اليوم السبت ،عن بيان لمنظمة العفو الدولية ولجنة حماية الصحافيين، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، مراسلون بلا حدود ومنظمات أخرى قولها "إنه يجب الإفراج عن الصحفيين العشرة فورا دون قيد أو شرط " .

وأكد عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، أن اليمن شهد 624 حالة انتهاك إعلامية خلال عامين ونصف، بينها 148 حالة اعتقال وخطف وملاحقة تصدر فيها المسلحون الحوثيون الجهات المنتهكة لحرية الإعلام في البلاد، مشيرا إلى أن الانتهاكات تنوعت بين الضرب واقتحام وقصف المقار الإعلامية والاعتداء على ممتلكات ومنازل صحفيين، ونهب ممتلكات ومقتنيات وسائل الإعلام.

وأضاف أن النقابة وثقت 72 واقعة تهديد ومضايقة وتشهير، فضلا عن التهديد بالقتل وعملية إيقاف إصدار صحف وإغلاق مكاتب وقنوات وصحف يمنية وعربية وأجنبية،وحجب 130 موقعا إخباريا من قبل الحوثيين.