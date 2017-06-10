السعودية تمنع تداول كتب القرضاوي

ونقلت صحيفة "عكاظ"، في عددها الصادر صباح اليوم، عن المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، قوله إن "الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفاً ليوسف القرضاوي،حيث سيتم منع بيعه أو شرائه وحظره من التداول بالمكتبات، بعد إدراجه في قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر".

وأكد الغفيلي أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غد الأحد في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مؤلفات القرضاوي، في ما يخص وزارة الثقافة والإعلام.

وأنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي، إثر تصنيفه على قوائم الإرهاب الصادرة من الدول الأربع.

وجاء في بيان للرابطة التي تتخذ من مكة المكرمة ، غرب السعودية، مقرا لها أمس أنه "بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي".