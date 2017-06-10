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السعودية تمنع تداول كتب القرضاوي

نشر يوم 2017/06/10 1597 0 إيمان علي إسماعيل السعودية تمنع تداول كتب القرضاوي
تبدأ وزارة الثقافة والإعلام السعودية، غدا الأحد، في اتخاذ إجراءات صارمة ضد القرضاوي، بعد إدراجه في قائمة الإرهاب الصادرة من المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر.

ونقلت صحيفة "عكاظ"، في عددها الصادر صباح اليوم، عن المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام هاني الغفيلي، قوله إن "الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه 112 مؤلفاً ليوسف القرضاوي،حيث سيتم منع بيعه أو شرائه وحظره من التداول بالمكتبات، بعد إدراجه في قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر".

وأكد الغفيلي أن الوزارة ستبدأ اعتباراً من غد الأحد في اتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مؤلفات القرضاوي، في ما يخص وزارة الثقافة والإعلام.

وأنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في مجمع الفقه الإسلامي، إثر تصنيفه على قوائم الإرهاب الصادرة من الدول الأربع.

وجاء في بيان للرابطة التي تتخذ من مكة المكرمة ، غرب السعودية، مقرا لها أمس أنه "بناء على التصنيف الصادر عن المملكة وشقيقاتها لقوائم الإرهاب فقد أنهت رابطة العالم الإسلامي عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي".

 

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