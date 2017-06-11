إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي

أعلنت كتيبة "أبو بكر الصديق"، اليوم السبت، الإفراج عن سيف الإسلام القدافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان، بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.

وأوضحت الكتيبة، في بيان لها أن تنفيذ القرار جاء بعد مراسلات وزير العدل بالحكومة المؤقتة ومطالبة وكيل الوزارة في مؤتمر صحفي بضرورة الإفراج عن نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وإخلاء سبيله طبقا لقانون العفو العام الصادر من البرلمان.

وأشار المصدر إلى أن سيف الإسلام غادر مدينة الزنتان من تاريخ إخلاء سبيله أمس الجمعة، داعية "كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى أن تحذو حذو مؤسسة الإصلاح بالزنتان والإفراج عن كافة السجناء السياسيين الذين شملهم قانون العفو العام".

ولم تحدد الكتيبة المكان الذي توجه إليه سيف الإسلام بعد إطلاق سراحه.

من جهته أكد خالد الزايدي محامي سيف الاسلام نبأ الإفراج عن موكله من مكان إقامته في مدينة الزنتان.