وسيم يوسف يعلق على برنامج رامز تحت الأرض وهذا ما قاله

انتقد الداعية الإماراتي وسيم يوسف برنامج المقالب الرمضاني الذي يحمل عنوان رامز تحت الأرض، لما فيه من مشاهد غير أخلاقية وشتائم من طرف الشخصيات التي يتم استدراجها وتخويفها في هذا المقلب، والغريب أن بث هذا لبرنامج في شهر رمضان الفضيل، ما يترك المشاهد في الوطن العربي منشغلا باهتمام وشغف لمعرفة ردة فعل الشخصيات، التي يتم الإيقاع بها في برنامج رامز تحت الأرض.

وقرأ إمام مسجد الشيخ زايد وسيم يوسف على قناة أبوظبي، مقالا لأحد الصحفيين يوضح فيه قلة الأدب التي ميزت برنامج رامز تحت الأرض، والسعي إلى الترفيه عن المشاهد بإثارة غضب الضيوف وجرهم نحو التفوه بالكلام البذيء في شهر رمضان.

واعتبر الداعية وسيم يوسف برنامج الصدمة من بين أفضل البرامج التي يتابعها باهتمام في الشهر الفضيل لما فيها من مشاهد تحاكي واقع الحياة الإجتماعية في الوطني العربي.