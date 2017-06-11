بالفيديو.. سيف الإسلام القذافي يظهر حرا لأول مرة.. وزلزال يضرب معسكر حفتر والإسلاميين

وبدا سيف الإسلام القذافي في لقطات الفيديو المصورة، والتي بدا أنها التقطت داخل فندق ووسط حشد كبير من أنصاره وأتباعه، نحيلا ويرتدي قميصا فاتح اللون وفوقه سترة زرقاء داكنة أو سوداء اللون، ولا يضع ربطة العنق.

وأظهرت لقطات الفيديو المصورة تهافت كل من كان ملتفا بنجل القذافي، على الحصول على توقيعه، فيما كان ثلاثة أشخاص على الأقل، بزي مدني، خلفه يترصدون كل حركة أو تصرف مشبوه، ليبدو أن هؤلاء الثلاثة كانوا مكلفين بتأمين حياته. وقد أثارت تلك اللقطات ما يشبه حالة طوارئ في ليبيا، سواء في معسكر أنصار حفتر، أو معسكر أنصار الإخوان المسلمين وقدامى الجماعة المقاتلة المسيطرين على العاصمة طرابلس.

وكنتيجة لذلك التخوف من امكانية قيام سيف الإسلام القذافي بسحب البساط من تحت أرجل حكام ليبيا الجدد المتناحرين على السلطة، شرع مسؤولون في مدينة الزنتان في محاولة تحميل مجلس الأعيان وكتيبة أبو بكر الصديق التي كانت مسؤولة على احتجاز نجل القذافي، مسؤولية إطلاق سراح هذا الأخير.

غير أن القائد الميداني للكتيبة المذكورة العقيد العجمي العتيري راح يرد على تلك الاتهامات بتحمله مسؤولية كل ما حدث، مبررا ذلك بالانصياع لقرارات رسمية صدرت من القضاء والبرلمان الليبي ، مضيفا بقوله أن كل من هو معتقل في سجون سياسية ومراكز احتجاز يعتبر مختطفا من طرف مليشيات، مادام قانون العفو الشامل قد دخل حيز التنفيذ، داعيا في نفس الوقت منظمات حقوق الإنسان للتحرك.