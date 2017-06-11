النيابة العامة الليبية ترفض الإفراج عن سيف الإسلام وتطالب بمحاكمته

وقال مكتب النائب العام الليبي، إن سيف الإسلام القذافي محكوم عليه غيابيا ومطلوب القبض عليه، موضحا أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال استيفاء شروط قانونية تختص بها السلطات القضائية من دون منازع في الاختصاص.

وأضاف ذات المصدر، أن التهم المنسوبة لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تتطلب تنازلا من أولياء الدم، أي أنه تم تحميله مسؤولية ما وقع في ليبيا من سفك للدماء، حيث تم إحالته إلى سجن مدينة الزيتان عام 2011 بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، كشف مكتب النائب العام الليبي، أن سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية "لاهاي" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت كتيبة "أبو بكر الصديق" قد أعلنت أمس، الإفراج عن سيف الإسلام القدافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.