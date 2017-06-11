أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

النيابة العامة الليبية ترفض الإفراج عن سيف الإسلام وتطالب بمحاكمته

نشر يوم 2017/06/11 1496 0 عمر.ت النيابة العامة الليبية ترفض الإفراج عن سيف الإسلام وتطالب بمحاكمته
أبدى مكتب النائب العام الليبي، اليوم الأحد، رفضه إطلاق سراح "سيف الإسلام القذافي" طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان طبرق، معتبرا أن هذا الأخير تم إخلاء سبيله بطرق لا تتماشى مع الأحكام الواردة في قانون العفو الشامل.

وقال مكتب النائب العام الليبي، إن سيف الإسلام القذافي محكوم عليه غيابيا ومطلوب القبض عليه، موضحا أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال استيفاء شروط قانونية تختص بها السلطات القضائية من دون منازع في الاختصاص.

 

وأضاف ذات المصدر، أن التهم المنسوبة لنجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تتطلب تنازلا من أولياء الدم، أي أنه تم تحميله مسؤولية ما وقع في ليبيا من سفك للدماء، حيث تم إحالته إلى سجن مدينة الزيتان عام 2011 بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية.

وفي هذا السياق، كشف مكتب النائب العام الليبي، أن سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية "لاهاي" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكانت كتيبة "أبو بكر الصديق" قد أعلنت أمس، الإفراج عن سيف الإسلام القدافي، تطبيقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان بعد تبرئته من التهم الموجهة إليه.

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا