طائرة روسية تدخل 20 طنا من المساعدات الانسانية إلى دير الزور

وأضاف نفس المصدر، أنه تم إيصال مواد غذائية وأدوية بواسطة طائرة إبل 76 عن طريق الإنزال بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر.
وأوضح المصدر، أن الوزن الإجمالي للمساعدات يبلغ 20 طنا.
للإشارة، فإن مدينة دير الزور خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ 2014.
وأضاف نفس المصدر، أنه تم إيصال مواد غذائية وأدوية بواسطة طائرة إبل 76 عن طريق الإنزال بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر.
وأوضح المصدر، أن الوزن الإجمالي للمساعدات يبلغ 20 طنا.
للإشارة، فإن مدينة دير الزور خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ 2014.
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