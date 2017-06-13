طائرة روسية تدخل 20 طنا من المساعدات الانسانية إلى دير الزور

وأضاف نفس المصدر، أنه تم إيصال مواد غذائية وأدوية بواسطة طائرة إبل 76 عن طريق الإنزال بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر.

وأوضح المصدر، أن الوزن الإجمالي للمساعدات يبلغ 20 طنا.

للإشارة، فإن مدينة دير الزور خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ 2014.