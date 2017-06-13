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طائرة روسية تدخل 20 طنا من المساعدات الانسانية إلى دير الزور

نشر يوم 2017/06/13 1030 0 أمينة ج طائرة روسية تدخل 20 طنا من المساعدات الانسانية إلى دير الزور
أوصلت طائرة روسية أكثر من 20 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة الزور في سوريا، حسبما كشفة مركز حميم الروسي في سوريا.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم إيصال مواد غذائية وأدوية بواسطة طائرة إبل 76 عن طريق الإنزال بمظلات من ارتفاع 4 آلاف متر.

 وأوضح المصدر، أن الوزن الإجمالي للمساعدات يبلغ 20 طنا.

للإشارة، فإن مدينة دير الزور خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي منذ 2014.

 

 

 

 

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