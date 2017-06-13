قريبة لبشار الأسد تقدم طلب لجوء في ألمانيا

وأفادت وسائل إعلام أن هذه المرأة تعيش في الوقت الراهن في دار للاجئين في دائرة فارندورف غربي ألمانيا.

وحسب ما أفاد به رالف هولتشتيجه، رئيس مكتب دائرة فارندورف، يوم أمس الإثنين، إن المرأة هي أرملة وإحدى أبناء عمومة بشار الأسد، وكانت قد تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل سوريين داخل دور اللاجئين.

وأوضح هولتشتيجه أن طلب اللجوء المقدم من المرأة التي تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب السورية، تم رفضه، وقد تقدمت المرأة بتظلم ضد قرار الرفض. وأضاف المتحدث أنه يعرف سبب الطلب.

وللإشارة فإن صحيفة "فستفيليشه ناخريشتن" الألمانية المحلية هي أول من تناول الحديث عن هذه القضية.