ارتفاع عدد الوفيات في اليمن بسبب الكوليرا إلى أكثر من 920 حالة

وأضافت المنظمة في تغريدة على موقعها في "تويتر"، أنه تم تسجيل أكثر من 124 ألف حالة يشتبه بإصابتها بمرض الكوليرا في مختلف محافظات اليمن خلال نفس الفترة.

وقال عبد الحكيم الكحلاني، الناطق باسم وزارة الصحة في صنعاء لوسائل الإعلام، أن المرض لايزال ينتشر ويزداد اتساعا على مستوى محافظات الجمهورية، بعد أن أصبح لدينا الآن عشرون محافظة تبلغ عن حالات نتلقى دعما لكنه شحيح جدا وفي حده الأدنى، خاصة وأن الإحتياج كبير جدا ومع ذلك المساعدات الإنسانية من المنظمات لا تزال قليلة جدا ولا تلبي الإحتياج الكبير بحجم هذا الوباء الشديد.

من جهتها ذكرت الطبيبة أفراح المرتضى لوسائل الاعلام في صنعاء، أي مجتمع يكون فيه الفقر والمجاعة والحصار من الضروري أن تنتشر فيه الأوبئة، فلا بد من حرص المواطنين على أهمية النظافة وشرب الماء النظيفة، لكن بسبب سوء حالتهم المادية يشربون ماء غير صالح للشرب وليس لديهم القدرة على شراء ماء معقم.

للتذكير فإن اليمن يشهد نزاعا دمويا منذ مارس سنة 2015، مخلفا وضعا متدهورا في كافة مجلات الحياة وتضررت معه كافة فئات المجتمع.