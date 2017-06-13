أميرة قطرية ترد على محمد السادس.. لا وجود لمساعدات مغربية لقطر

وقالت الشيخة مريم آل ثاني، التي تشغل منصب رئيسة تحرير موقع رصد قطر، إنها تتوجه بتوضيحات إلى كل من يقول إن دولة قطر تتلقى معونات غذائية أو تعيش علي الإعانات مثل دولهم"، مضيفة أن "جميع شحنات الأغذية التي أرسلتها تركيا أو المغرب أو أي دولة يتم دفع ثمنها قبل استلامها".

وبدا واضحا من خلال تعاليق الأميرة القطرية وجود مستهدفين إثنين، وهما السلطات المصرية والمغرب، ممثلا في شخص ملكه محمد السادس.

وبدا واضحا من قول الأميرة القطرية أن قطر لا تعيش على الإعانات مثل دول أخرى، وجود إشارة تلميح واضحة الى مصر التي باتت تعيش على المعونات التي تقدمها دول الخليج وبالأخص السعودية والإمارات.

كما بدا أيضا أن المقصود من تعاليق الأميرة القطرية هو الرد على مزاعم نظام المخزن المغربي الذي ادعى أنه قام بتوجيه شحنات مساعدات غذائية الى قطر، في حين تؤكد الأميرة مريم آل ثاني أن كل الشحنات التي تصل بلادها يتم تسديد ثمنها قبل استلامها.

وكان من جملة ما قالته الأميرة مريم آل ثاني أيضا، أن قطر لا تتلقى معونات من أحد لكنها لا تنسى أبداً من يقف بجانبها أو يهتم لأمرها ولو بكلمة"، لافتة النظر إلى أن قطر لن تنسى من وقف معها من الشعوب الإسلامية ولن تنسى من خذلها وشمت فيها.

وكانت المملكة المغربية من أوائل المطبلين لقطع العلاقات مع دولة قطر حيث دخلت الخطوط الملكية المغربية على خط الأزمة بين قطر وعدد من البلدان العربية، إذ أكدت في اليوم الموالي من إعلان السعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها مع قطر، أنه لا يمكنها تأمين الرحلات ما بين الدوحة والبلدان التي أعلنت مقاطعتها، أي الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، واليمن، ومصر، والبحرين، والمالديف.