في سخرية تجاوزت كل الحدود.. السعودية تعرض مساعدات غذائية وطبية على قطر!

وقال عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، أن المملكة السعودية مستعدة لتقديم المساعدات الغذائية والطبية لقطر اذا احتاجت إليها.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من القرار الصادر عن المملكة وحلفائها القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر بعد اتهامها بدعم الجماعات والمنظمات الارهابية.

وبخصوص الحظر الجوي والبحري الذي تم فرضه على قطر، كشف وزير الخارجية السعودي أن "موانئ قطر ومطاراتها مفتوحة ونحن لا نمنع إلا الطائرات المملوكة لقطر".

وتابع عادل الجبير قائلا إن "مقاطعة قطر ليست حصارا ونحن نمارس حقنا السيادي".

وبدا من خلال تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن الرياض بدأت تمارس دبلوماسية من نوع خاص وهي السخرية والشماتة في أزمات الغير، وأن مستوى الممارسة السياسية لمسؤولي السعودية قد بات في الحضيض، خصوصا بعد ورود تقارير حول طرد معتمرين قطريين من البقاع المقدسة.