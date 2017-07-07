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ادراج الخليل على لائحة تراث اليونسكو

نشر يوم 2017/07/07 7658 0 أمينة ج ادراج الخليل على لائحة تراث اليونسكو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، الجمعة، أنّ منظمة اليونسكو أدرجت منطقة "الخليل" على لائحتها للتراث العالمي.

  كشفت "رولا معايعة" وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، أنّ دولة فلسطين نجحت في تسجيل مدينة الخليل، والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وذلك بعد انتهاء أعضاء لجنة التراث العالمي من التصويت على ملف إدراج المدينة خلال الدورة 41 المنعقدة الجمعة في مدينة كاراكوف البولونية.

وبإدراج مدينة الخليل في لائحة التراث العالمي، أصبحت رابع معلم ثقافي فلسطيني على لائحة التراث العالمي.

وأكدت "معايعة" على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يؤكد على هوية الخليل والحرم الإبراهيمي الفلسطينية، وكونهما ينتميان بتراثهما وتاريخهما إلى الشعب الفلسطيني.

 

 

 

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