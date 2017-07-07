مصر .. ارتفاع ضحايا هجوم رفح إلى 66

أعلن الجيش المصري، مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد ضحايا هجوم مدينة رفح شمالي سيناء إلى 66 بينهم 23 قتيلا و33 جريحا.

وكان المتحدث العسكري المصري أشار في وقت سابق إلى أنّ عدد ضحايا هجوم شنّه مسلحون على حاجز للجيش في رفح، لم يتعدى 26 بينهم العقيد "أحمد منسي" قائد كتيبة الصاعقة 103.

وأشارت مراجع مصرية إلى تمكنّ الجيش من تدمير 6 عربات وتصفية أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقطة تفتيش عسكرية شمال سيناء.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، بينها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لما يسمى "تنظيم الدولة" (داعش).