السراج يكشف عن اتصالات رفيعة المستوى للإفراج عن ليبيين موقفين في السعودية

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، فقد استقبل السراج أعضاء مجلس النواب وعدد من حكماء ومشايخ مدينة الزاوية وذوي الموقوفين بالمملكة العربية السعودية، كما تطرق الاجتماع إلى قضية الموقوفين من الزاوية في السعودية.

وأوضح السراج الخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة أحوال الموقوفين والاتصالات الدبلوماسية، التي أجريت على أعلى المستويات لضمان الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن واتباع كافة الإجراءات القانونية بالخصوص للحفاظ على حقوقهم وسلامتهم .

وتجري وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اتصالات مع نظيرتها السعودية على خلفية إيقاف أربعة من رعاياها نهاية جوان الماضي، أثناء الانتهاء من أدائهما لمناسك العمرة وإلقاء القبض عليهما في مطار جدة الدولي.

ولم توضح السعودية أسباب إيقافهما لكن تقارير محلية أشارت لضلوع الموقفين في قضية اختطاف دبلوماسيين مصريين في طرابلس عام 2013 .