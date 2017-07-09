أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

السراج يكشف عن اتصالات رفيعة المستوى للإفراج عن ليبيين موقفين في السعودية

نشر يوم 2017/07/09 10511 0 أمينة.ل/ و.أ.ج السراج يكشف عن اتصالات رفيعة المستوى للإفراج عن ليبيين موقفين في السعودية
أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الوطني أمس السبت، أن اتصالات دبلوماسية من أعلى المستويات تجرى لضمان الإفراج عن موقفين ليبيين في المملكة العربية السعودية.

وحسب بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني، فقد استقبل السراج أعضاء  مجلس النواب وعدد من حكماء ومشايخ مدينة الزاوية وذوي الموقوفين بالمملكة العربية السعودية، كما تطرق الاجتماع إلى قضية الموقوفين من الزاوية في السعودية. 

وأوضح السراج الخطوات التي تم اتخاذها لمتابعة أحوال الموقوفين والاتصالات الدبلوماسية، التي أجريت على أعلى المستويات لضمان الإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن واتباع  كافة الإجراءات القانونية بالخصوص للحفاظ على حقوقهم وسلامتهم .  

وتجري وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اتصالات مع نظيرتها السعودية على خلفية إيقاف أربعة من رعاياها نهاية جوان الماضي، أثناء الانتهاء من أدائهما لمناسك العمرة وإلقاء القبض عليهما في مطار جدة الدولي.  

ولم توضح السعودية أسباب إيقافهما لكن تقارير محلية أشارت لضلوع الموقفين في قضية اختطاف دبلوماسيين مصريين في طرابلس عام 2013 . 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا