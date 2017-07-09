القضاء على 30 إرهابيا في الموصل العراقية

وقالت مصادر محلية في محافظة نينوي اليوم بأن "عضاضة داعشية" قتلت مع زوجها بهجوم نفذه مجهولون على منزلهما وسط قضاء تلعفر غرب الموصل. وأضافت أن منزل "عضاضة" يقع في منطقة تنتشر فيها مفارز تنظيم داعش الإرهابي بكثافة ما يعزز فرضية أن الهجوم مدبر بهدف التصفية الداخلية بين أقطاب التنظيم، وأن زوج "عضاضة" هو شقيق أحد قادة داعش المحليين والذي هرب قبل أسابيع بعد إصدار حكم الإعدام بحقه من قبل المحكمة "الشرعية" لداعش التي يسيطر عليها القادة العرب والأجانب من التنظيم.

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت أمس بقاء عشرات الأمتار القليلة لتحرير مدينة الموصل القديمة بالكامل.

ومن جهته، أكد الجنرال الأمريكي روبرت سوفغي، أمس أن السلطات العراقية ستعلن "في وقت وشيك" النصر النهائي واستعادة مدينة الموصل من تنظيم "داعش".