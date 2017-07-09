اغتيال مدير أمن برتبة عقيد في ليبيا

في تصريح صحفي، أوضح مصدر في مجلس بلدية "غريان"، أنّ القتيل لقي حتفه في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما فتح مسلحين النار عليه وأردوه قتيلا.

وأضاف المصدر ذاته إنّ العقيد اعميش اغتيل أمام منزله، بعدما أقدم مسلحون كانوا يستقلون سيارة على اطلاق النار عليه ليفارق الحياة مكان الحادث، ولم يتم التعرف على بيانات السيارة وعدد الجناة الذين كانوا على متنها.

وتعد واقعة اغتيال مسؤول أمني رفيع المستوى في "غريان"، هي الأولى من نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وتتمتع غريان التي تقع في الجبل الغربي بمستوى جيد من التغطية الأمنية، نظرا للترابط القبلي للمدينة.

ولم تصدر أية بيانات رسمية من قبل حكومة الوفاق عن الحادث، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.