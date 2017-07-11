داعش يصدر بيانا يؤكد فيه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي

وحسب ذات المصدر، فإن تنظيم داعش الإرهابي نشر بيانا أكد فيه مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، دون أن يقدم تفاصيل أخرى، موضحا في ذات البيان، أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم الإعلان عن إسم زعيم الجديد للنتظيم الإرهابي داعش .

للإشارة، رجحت وزارة الدفاع الروسية بحر جوان الماضي، أنه تم القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في غارة روسية بالرقة السورية .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن أمس الاثنين، رسميا الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.