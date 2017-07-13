هيومن رايتس .. الأمن المغربي ينتهك حقوق الإنسان

حسب بيان أصدرته المنظمة غير الحكومية الأمريكية، فإنّ تدخل الشرطة أدى إلى اصابة عدد من المحتجين بجروح وصفت بالخفيفة، من بينهم حقوقي ومصور صحفي، وذكرت "هيومن رايتس" أنّ الأمن المغربي استخدم القوة المفرطة لتفريق المحتجين، وذلك في غياب أية أدلة على ارتكاب أعمال عنف من قبل المتظاهرين عدا بعض التدافع.

واستنادا إلى شهادات الضحايا وشهود عيان بالإضافة إلى مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزت "هيومن رايتس" أنّ الشرطة فرّقت المعتصمين باستخدام الهراوات، غير مبالية بحق المواطنين في التجمع بالمغرب.

يُشار إلى أنّ المتظاهرين كانوا يتظاهرون قرب مبنى البرلمان احتجاجا على اعتقال المغنية "سليمة الزياني" الناشطة في حراك الريف، هذا الأخير طالب سلطات "محمد السادس" بإصلاحات اجتماعية واقتصادية في منطقة الريف شمالي المغرب.