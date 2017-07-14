وصول طائرتا شحن تقلان إمدادت طبية إلى اليمن

وأوضح مصدر يمني، أن طائرتي شحن أحدهما تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وأخرى تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود وصلتا أمس، إلى مطار صنعاء على متنهما مواد طبية.

وأكد أن الطائرتين تقلان على متنهما نحو 77 طنا من الامدادات الطبية. مضيفا أن المساعدات الطبية تتضمن محاليل ومعقمات ومواد صحية أخرى خاصة بعلاج وباء الكوليرا.

وتضرب اليمن موجة هي الثانية من نوعها لتفشي الكوليرا في عموم محافظات البلاد خلفت منذ افريل الماضي اكثر من 1700 حالة وفاة فيما سجلت حالات إشتباه إصابة بالوباء اكثر من 320 الف شخص.



