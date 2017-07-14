بالفيديو .. استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل صهيونيين في اشتباك بالأقصى

وحسب ذات المصدر، فإن الفلسطينيين الثلاثة نفذوا عملية إطلاق نار في باب الأسباط أدت إلى إصابة 3 عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة، حيث أعلن في وقت لاحق عن مقتل اثنين منهم.

يضيف المصدر، أن الفلسطينيين الثلاثة انسحبوا نحو باحات المسجد الأقصى واشتبكوا مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت النار عليهم بكثافة ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.

وعلى إثر ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأقصى ومنعت الفلسطينيين من الدخول والخروج.كما احتجزت حراس الأقصى ورجال الإطفاء.