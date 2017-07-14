بالصور الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارا شاملا على الأقصى

أفيد أنّ عشرات الجنود والمخابرات التابعة للاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الاقصى وحاصروه بالكامل ومنعوا كافة المصلين من الوصول إليه، كما احتجزوا كافة موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في الغرف وصادروا هواتفهم الشخصية ثم اقتادت البعض منهم إلى ساحات البراق من اجل التحقيق معهم.

وقال الشيخ "عمر دعنا" مدير الوعظ والإرشاد في الأقصى لوكالة "معا"، إنّ اغلاق المسجد الأقصى هو أمر خطير لم يحدث منذ احتلال القدس، مضيفا الجميع يمنع من الدخول حتى موظفي الأوقاف.

أما محافظ القدس "عدنان الحسيني" فقال: "نرفض إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى، وسنقيم الصلاة على أبوابه حال استمروا في منعنا من الوصول.

وتجمّع عشرات من المصلين وجميعهم من كبار السن في شوارع مدينة القدس، حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بإبعادهم عن أبواب البلدة القديمة بين الحين والآخر.