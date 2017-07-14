مقتل سائحتين أوكرانيتين طعنا في مصر

حسب ما أفادت به وسائل إعلام مصرية نقلا عن شهود عيان، فإنّ الجاني طعن 4 أجنبيات بقرية ذهبية في الغردقة بالبحر الأحمر، وبعدها قفز إلى السور الملاصق لقرية سياحية أخرى وطعن أخريتين.

وأضافت المصادر، أنّ الأوكرانيتين فارقتا الحياة لدى نقلهما إلى المستشفى، بينما لم تعرف مصائر الأخريات.

وذكر أمن الغردقة تمكّن من القبض على الجاني وتم تسليمه لأجهزة الأمن التي بدأت في التحقيق معه لمعرفة دوافع الاعتداء.

وفي جانفي 2016، أصيب ثلاثة سياح أوروبيين بجروح في هجوم بالسكين في احد المنتجعات السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

ويعاني قطاع السياحة في مصر من انخفاض الايرادات وأعداد السائحين في السنوات الأخيرة خصوصا بعد اعتداء تبناه ما يسمى "تنظيم الدولة" (داعش) استهدف طائرة روسية في أكتوبر 2015 بُعيد اقلاعها من شرم الشيخ ما أدى الى مقتل 224 شخصا.