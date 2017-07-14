قطر تدين بـ"شدة" هجومي الجيزة والغردقة في مصر

أعربت دولة قطر، الجمعة، عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف نقطة أمنية بمحافظة "الجيزة" في مصر، وأدى إلى مقتل عدد من السواح.

حسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن بيان لوزارة الخارجية القطرية، شدّدت الأخيرة: "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب"، معربة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف سائحين بالغردقة وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعرب البيان عن "تعازي دولة قطر لذوي ضحايا الجريمتين الآثمتين، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

ولقيت سائحتان أوكرانيتان مصرعهما، فيما أصيبت أربع أخريات في وقت سابق اليوم الجمعة خلال اعتداء مسلح نفذه شخص بسكين في أحد المنتجعات المصرية بمدينة "الغردقة" على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد.

وتمّ نقل المصابات للمستشفيات لتلقي العلاج، فيما يخضع منفذ الاعتداء للتحقيق.