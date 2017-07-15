بالفيديو: خطيب الأقصى للنهار.. مصممون على إبطال مخطط الصهاينة

في مكالمة هاتفية على تليفزيون "النهار"، قال "سلامة" أنّ الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال بغلق المسجد الاقصى ومنع الصلاة فيه لليوم الثاني تواليا، هو إجراء باطل ومرفوض رفضا كاملا من طرف الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.

وعن كيفية إقامة الصلاة، أجاب "سلامة" أنّه تمّ أداء صلاة الجمعة بباب الأسباط وهو أحد الأبواب الرئيسية للمسجد الأقصى، مؤكدا على أنّ الفلسطينيين مصممون على فتح الأقصى.

وتابع "سلامة: "تعرّض الأقصى الجمعة إلى تفتيش دقيق وتحطيم، وذلك بغرض بسط هيمنة الاحتلال الإسرائيلي".

وقال: "لن نرضخ لهذه الإجراءات ونتوكل على الله وعلى أنفسنا لأننا أصحاب حق، ونعتمد كذلك على الأمة العربية الحية التي لن تموت"، وضرب مثلا بالشعب الجزائري، بتأكيده: "أبناء بلد المليون ونصف المليون الشهيد ما زالوا يرسلون المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القدس والضفة والقطاع"، مبرزا: "الشعب الجزائري يقف مع فلسطين ظالمة أو مظلومة".

للإشارة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي السبت، إغلاق المسجد الأقصى المبارك وحصار البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أعقاب هجوم صباح الجمعة الذي أدى إلى استشهاد 3 شبان قرب باب "الأسباط" بمدينة القدس المحتلة.