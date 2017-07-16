الاحتلال الإسرائيلي يعيد فتح الأقصى بعد 48 ساعة من الإغلاق

كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أعلن في وقت سابق عن قرار إعادة فتح المسجد الاقصى أمام المصلين والسياح والزوار، وفرض إجراءات أمنية مشددة على مداخله.

وحسب افادات وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، فإنّ "نتنياهو" قرّر وضع بوابات الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة خارج المسجد الأقصى، بغرض متابعة ما يحدث بالداخل.

من جهته، كشف الشيخ "عمر الكسواني" مدير المسجد الأقصى لوكالة "معا"، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بتركيب بوّابات إلكترونية على عدد من أبواب المسجد الأقصى.

للإشارة، أغلق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه ورفع الأذان، منذ اشتباك الجمعة الذي وقع داخل باحات المسجد الأقصى وأسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين ومقتل صهيونيين.