كردستان العراق.. البغدادي لا يزال حيا

في تصريح لوكالة "رويترز"، أوضح "طالباني" أنّ التاريخ الشخصي للبغدادي يعود إلى فترة أنشطة "القاعدة في العراق"، مؤكدا أنّ زعيم "داعش" "يدرك ما يقوم به" ويختبئ من الأجهزة الأمنية بصورة فعالة.

وقال المسؤول ذاته أنّ هناك معلومات تؤكد أنه لا يزال على قيد الحياة، وأضاف أنه من المتوقع أن يكون زعماء تنظيم الدولة من ضباط المخابرات الذين خدموا تحت قيادة الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" والذين يعود لهم فضل وضع استراتيجية التنظيم.

وتوقع "طالباني" أن يتطلب القضاء على (داعش) نهائيا 3 أو 4 سنوات أخرى، كما حذر المسؤول من أن "داعش" بعد هزيمته في العراق وسوريا، سيعمل على زعزعة الاستقرار عن طريق حرب العصابات وسيتبنى أساليب تنظيم "القاعدة". وسبق لخلية الصقور الاستخبارية العراقية أن رجحت أيضا أن البغدادي لا زال حياً في سوريا، قبل أن تعود الخلية ذاتها لتنفي الأنباء عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" بضربة جوية روسية مؤخراً، مؤكدة أنه موجود داخل الأراضي السورية وخارج مدينة الرقة.

وكانت وسائل إعلام عراقية وسورية تحدثت نقلا عن مصادر في تلعفر العراقية ودير الزور السورية، في 11 من جويلية الجاري، عن صدور بيان عن التنظيم الإرهابي يؤكد مقتل زعيمه، دون توضيح ملابسات مصرعه.