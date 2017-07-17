عقوبات أوروبية ضدّ 16 عالما وعسكريا سوريا بسبب الكيماوي

جاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي: "أضاف المجلس في 17 جويلية، 16 شخصا إلى قائمة الأشخاص المتخذة بحقهم التدابير التقييدية من الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية"، مشيرا إلى أنّه تم ادانة هؤلاء بسبب مشاركتهم في الإعداد واستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين".

وأوضح المجلس في بيانه أنّ ثمانية ممن جرى معاقبتهم، علماء بينما النصف الآخر يتولون مراكز رفيعة في الجيش السوري.

وكانت المعارضة السورية أعلنت في الرابع أفريل المنصرم، عن مقتل 80 شخصاً نتيجة هجوم كيميائي في مدينة خان شيخون التابعة لمحافظة أدلب وإصابة مئتي شخص، واتهمت السلطات السورية بالهجوم.

ونفت السلطات السورية بشكل قاطع استخدام الغازات السامة في خان شيخون، وأكدت أنّ جيشها ليس لديه أي نوع من أنواع الأسلحة الكيميائية، ولم يستخدمها سابقا ولا يسعى إلى حيازتها أصلا.