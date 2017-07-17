الصهاينة يعتقلون 12 فلسطينيا في الضفة والقدس

أفاد بيان لـ "نادي الأسير الفلسطيني" أنّ "قوّات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة (عنبتا) في محافظة طولكرم، فيما اعتقلت اثنين من محافظة (قلقيلية)".

وأضاف البيان نفسه، أنه "جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيّين من عدة بلدات في الخليل وسجّلت حالة اعتقال في بلدة (المغير) في محافظة رام الله و البيرة، كما اعتقل مواطن من بلدة (قريوت) في محافظة نابلس".

وامتدت حملة الاعتقالات إلى القدس المحتلة، حيث تمّ اعتقال شاب من (باب العامود)، فيما احتجز فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب في بلدة (الرام) في شمال القدس.

وتشنّ قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم وتوقيف يوميّة بمدن الضفّة الغربيّة وبلداتها وفي القدس الشرقيّة طالت عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة.