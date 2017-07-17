أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية أخبار عربية

الصهاينة يعتقلون 12 فلسطينيا في الضفة والقدس

نشر يوم 2017/07/17 2742 0 وفاء.ب الصهاينة يعتقلون 12 فلسطينيا في الضفة والقدس
قامت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الإثنين ، بحملة اعتقال طالت 12 فلسطينيا، من عدّة قرى وبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

أفاد بيان لـ "نادي الأسير الفلسطيني" أنّ "قوّات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة (عنبتا) في محافظة طولكرم، فيما اعتقلت اثنين من محافظة  (قلقيلية)".

وأضاف البيان نفسه، أنه "جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيّين من عدة بلدات في الخليل وسجّلت حالة اعتقال في بلدة (المغير) في محافظة رام الله و البيرة، كما اعتقل مواطن من بلدة (قريوت) في محافظة نابلس".

وامتدت حملة الاعتقالات إلى القدس المحتلة، حيث تمّ اعتقال شاب من (باب العامود)، فيما احتجز فتى بعد الاعتداء عليه بالضرب في بلدة (الرام) في شمال القدس. 

وتشنّ قوات الاحتلال الصهيوني حملات دهم وتوقيف يوميّة بمدن الضفّة الغربيّة وبلداتها وفي القدس الشرقيّة طالت عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة. 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا