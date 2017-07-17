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بالفيديو .. الموّالون يؤكدون تراجع أسعار المواشي وغلاء الأعلاف

نشر يوم 2017/07/17 930 0 وفاء.ب بالفيديو .. الموّالون يؤكدون تراجع أسعار المواشي وغلاء الأعلاف
أكّد موّالو ولاية الجلفة، اليوم الإثنين، تراجع أسعار المواشي مع بدء العدّ العكسي لعيد الأضحى المبارك، وأبرز هؤلاء توفّر رؤوس المواشي هذه السنة، لكنهم عبّروا عن تخوّفهم من تراجع أسعار الماشية خاصّة في ظل غلاء الأعلاف.

في تقرير بثه تلفزيون "النهار" عن سوق المواشي بولاية الجلفة، أكّد عدة موّالين انخفاض أسعار المواشي في عاصمة السهوب، لكنهم أبدوا تحفظا بشأن الغلاء المحسوس في سعر الأعلاف.

وخلال لقاء وزارة التجارة والمديريّة العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، أكّد "عليوي" على تسجيل إرتفاع في رؤوس المواشي لهذه السّنة، حيث تجاوزت 26 مليون رأس، وعليه شدّد على أنّ أسعار المواشي لن ترتفع هذه السنة وستتراوح بين 20 و40 ألف دج.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بدأت رحلة البحث عن كبش العيد الذي يرافقه نشاط قويّ تعرفه بورصة الأسعار، وتباينت آراء المهتمّين بالشأن الفلاحي بين فرحة المواطن وحسرة الموّالين، الذين اختلفت نظرتهم لأسباب تراجع أسعار الكباش ولم يترددوا عن إبراز مخاوفهم من تراجعات أكبر.

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