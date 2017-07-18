ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1800 حالة

وذكرت المنظمة في تقرير لها أنه في الفترة من 27 أفريل الماضي وحتى 17 جويلية الجاري، أبلغ عن وجود 356 ألف و591 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا.

وأضاف التقرير، أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 1802 حالة وفاة مرتبطة بالمرض بفارق 12 حالة عن الأعداد المعلنة الاثنين.

وحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء، الحديدة، حجة وعمران، إب بنسبة 53.9 في المائة من حالات الإصابة وبإجمالي 192 ألف و488 حالة من حالات الإصابة. بينما ظلت محافظة حجة على رأس قائمة المحافظات الأكثر في عدد الوفيات بـ 346 حالة وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية من أصل 22 وما تزال محافظة أرخبيل سقطرى شرق هي المنطقة الوحيدة التي لم تسجل فيها أي إصابات.