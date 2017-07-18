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ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1800 حالة

نشر يوم 2017/07/18 816 0 أمينة ج ارتفاع عدد الوفيات بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1800 حالة
كشفت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن حالات الوفاة بوباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة منذ أفريل الماضي.

وذكرت المنظمة  في تقرير لها  أنه في الفترة من 27 أفريل الماضي  وحتى 17  جويلية الجاري،  أبلغ عن وجود 356 ألف و591 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا. 

وأضاف التقرير، أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 1802 حالة وفاة مرتبطة بالمرض بفارق 12 حالة عن الأعداد المعلنة الاثنين. 

وحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررا هي العاصمة صنعاء، الحديدة، حجة  وعمران، إب  بنسبة 53.9 في المائة من حالات الإصابة  وبإجمالي 192 ألف و488 حالة من حالات الإصابة. بينما ظلت محافظة حجة على رأس  قائمة المحافظات الأكثر في عدد الوفيات بـ 346 حالة وينتشر المرض في 21 محافظة  يمنية من أصل 22  وما تزال محافظة أرخبيل سقطرى شرق هي المنطقة الوحيدة  التي لم تسجل فيها أي إصابات. 

 

 

 

 

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