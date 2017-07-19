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إصابة نحو 70 فلسطينيا في إعتداءات للإحتلال بالقدس المحتلة

نشر يوم 2017/07/19 2440 0 عطار براهيم إصابة نحو 70 فلسطينيا في إعتداءات للإحتلال بالقدس المحتلة
أصيب قرابة 70 فلسطينيا، في صفوف المعتصمين أمام باب الأسباط، بالقدس المحتلة ما بين بالرصاص المطاطي، والإختناقات في إعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي منهم 3 إصابات وصفت بالخطيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، أصيب في  صدره بالرصاص المطاطي، وتم نقله إلى مستشفى المقاصد وهو حاليا في غرفة العمليات.

وقال شهود عيان إن قوات الإحتلال، إقتحمت منازل المواطنين بمنطقة باب حطة أحد أبواب الأقصى. 

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