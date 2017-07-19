سوريا: مقتل عدد من المدنيين في غارة للتحالف الدولي بريف دير الزور الشرقي

وأوضحت القناة نقلا عن مصادر أهلية وإعلامية أن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، شنت غارة إستهدفت بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح، علاوة على وقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

ولم يعلق التحالف الدولي، حتى الأن، على الأنباء عن مقتل مدنيين، جراء إحدى غاراته التي تأتي في سياق محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في الأراضي السورية.

وتقع بلدة الكشكية على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وتتبع لناحية هجين في منطقة البوكمال، بمحافظة دير الزور.