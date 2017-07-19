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فيديو الاعتداء على لاجئ سوري يحرّك القضاء اللبناني

نشر يوم 2017/07/19 3434 0 عمر.ت فيديو الاعتداء على لاجئ سوري يحرّك القضاء اللبناني
أمرت وزارة الداخلية اللبنانية، الأربعاء، الأجهزة القضائية بفتح تحقيق في حادثة الاعتداء على لاجئ سوري بطريقة بشعة، وهي حادثة تمّ تصويرها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 حسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية، فإنّ "نهاد المشنوق" وزير الداخلية والبلديات، اتصل بمدعي عام التمييز القاضي "سمير حمود" وطلب منه تحريك الأجهزة القضائية المعنية للكشف عن ملابسات حادثة الاعتداء على أحد اللاجئين السوريين.

وانتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الاعتداء على لاجئ سوري بالضرب المبرح من قبل شبين لبنانيين بذريعة الدفاع عن الجيش اللبناني.

وفي هذا الصدد، أمر "المشنوق" السلطات الأمنية بإلقاء القبض على الجانيين اللذين اعتديا على اللاجئ، ونشرا الفيديو، وتقديمهما للمثول أمام السلطات القضائية.    

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