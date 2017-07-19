مصر تطالب الصهاينة بإيقاف العنف واحترام حرية العبادة

جاء في بيان للخارجية المصرية: "ينبغي على إسرائيل عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تأجيج الصراع وإثارة الاحتقان واستثارة المشاعر الدينية للشعب الفلسطيني، بما يقوض فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل ".

وحذّرت مصر من خطورة التداعيات المترتبة على التصعيد الأمني من طرف قوات الكيان الصهيوني في المسجد الأقصى، وما ترتب عليه من إصابات خطيرة بين صفوف الفلسطينيين وتعرض حياة إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لمخاطر جسيمة.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وبالرصاص المطاطي في مواجهات مع الشرطة المحتل الاسرائيلي عند باب الأسباط بمدينة القدس الشرقية، من بينهم خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين الشيخ عكرمة صبري.