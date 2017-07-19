مصر .. تدمير 5 عربات ومخزنين لتصنيع العبوات شمال سيناء

أعلن الجيش المصري، اليوم الأربعاء، عن تدمير 5 عربات رباعية الدفع تابعة لعناصر إرهابية ومخزنين لتصنيع العبوات الناسفة، شمال سيناء.

في بيان له، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، إنّ قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية "تمكنت من اكتشاف وتدمير 5 عربات رباعية الدفع، ووكرين للعناصر التكفيرية".

وأضاف "الرفاعي" أنه تم كذلك اكتشاف و"تدمير مخزنين لتصنيع العبوات الناسفة، وقارب بحري أثناء محاولته التسلل لساحل البحر"، مشيرا إلى مقتل العناصر التي كانت بداخلهم.

وأوضح المتحدث العسكري أنّ ذلك "يأتي تنفيذا لحملة أمنية لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء"، كما أكد "مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بشمال سيناء جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم ".

وتشهد مصر هجمات ضد رجال الجيش والشرطة خاصة في شمال سيناء.