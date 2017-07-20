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الإعلان عن آلية هدنة لوقف اطلاق النار جنوب سوريا

نشر يوم 2017/07/20 947 0 عطار براهيم الإعلان عن آلية هدنة لوقف اطلاق النار جنوب سوريا
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، أنه من المقرر الإعلان عن آلية هدنة الجنوب السوري المتفق عليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن بالأمس.

ونقلت قناة العربية الحدث الإخبارية عن المرصد قوله، أن وصول القوات الروسية إلى مدينة الصنمين في ريف درعا يعني أن الاتفاق تم إنجازه. مشيرا إلى أن الخلاف كان يتمثل حول وصول قوات النظام السوري إلى الحدود أو أي انتشار رمزي لهذه القوات.

وأوضح المرصد أن الاتفاق يشمل أيضا انسحاب قوات حزب الله و القوات الإيرانية،  من درعا فضلا عن تشكيل مجالس محلية ورفع علم النظام على المعبر الحدودي مع الأردن إضافة إلى انتشار الشرطة المدنية.

من جانبه إستبعد الأردن إرسال قوات عسكرية إلى جنوب غربي سوريا ضمن آليات مراقبة وقف النار المتفق عليه مع الولايات المتحدة وروسيا.

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