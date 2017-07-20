مصر تفرض على القطريين تأشيرة مسبقة لدخول القاهرة

وأضاف نفس المصدر أنه "يتعين على المسافر قطري الجنسية الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل السفر إلى القاهرة"، وأن المسافر القطري يجب عليه الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة من السفارات المصرية في الخارج، وأن التعليمات المنظمة "تضمنت استثناء الأزواج والزوجات وأبناء وبنات المصريين وكذلك الطلاب القطريين الدارسين في الجامعات الحكومية المصرية، حيث يتم السماح لهم بالدخول بتأشيرة سياحية من المطار لمدة 3 شهور على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم مع مصلحة الجوازات".

وتضمنت التعليمات الجديدة أيضا، أن تكون الجوازات الخاصة والدبلوماسية والمهمة القطرية بها تأشيرة مسبقة، وهو ما يتم تطبيقه مع كافة الدبلوماسيين، تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل. وتأتي هذه الاجراءات تبعا لقرار مصر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها باستهداف أمنها الداخلي وتمويل تنظيمات إرهابية.