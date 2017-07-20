إيقاف أمير سعودي اعتدى على مواطنيه

ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، أنّ ملك السعودية "سلمان بن عبد العزيز" أصدر أمرا فورياً بالقبض على الأمير "سعود بن عبد العزيز بن مساعد" وإيداعه السجن رفقة الذين ظهروا معه في مقاطع الفيديو، لضلوعهم في تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة.

وأفيد أنّ الأمر الملكي طلب التحقيق مع الأمير، ومن ساعده في كل الجنايات التي ارتكبوها، وجرى سماع شهادات المتضررين والمعتدي عليهم لانصافهم حقهم وحفظ حقوقهم.

وشدّد الأمر الملكي على عدم الإفراج على أي فرد ممن تم اعتقالهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي.

وحرص الملك سليمان على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ أو تتجاوز الأنظمة والضوابط والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها وتحويلهم للمحاكمة.

للإشارة، كان الأمير السعودي ظهر في فيديو تم تداوله وهو يعتدي على مواطنين ومقيمين ويوجه لهم ألفاظا غير لائقة.