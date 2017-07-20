إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية في الكويت

أضافت المصادر ذاتها، أنّ الكويت أمهلت الدبلوماسيين الإيرانيين الذين لم تفصح عن أسماءهم 45 يوما لمغادرة البلد.

ولحد الأن لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الكويت، مثلما لم يدلي الجانب الإيراني بأي تعليق.

وأتى التصعيد الكويتي على خلفية التحقيقات مع "خلية العبدلي" المتهمة بالتخابر لصالح إيران وحزب الله في الكويت والحديث عن هروب المشتبه بهم في القضية بعد إخلاء سبيلهم بقرار المحكمة.

ونشرت الداخلية الكويتية الأربعاء، الصور والأسماء الكاملة للمتهمين الكويتيين البالغ عددهم 14 بتكوين ما يُعرف "خلية العبدلي"، حيث أفضت التحققات صلتها بحزب الله اللبناني.