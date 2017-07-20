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بالفيديو .. استشهاد فلسطيني دهسا في بيت لحم

نشر يوم 2017/07/20 2769 0 أمينة ج بالفيديو .. استشهاد فلسطيني دهسا في بيت لحم
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، الخميس، عن استشهاد شاب فلسطيني في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بدعوى محاولته تنفيذه عملية طعن.

أفيد أنّ أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق 4 رصاصات على الشاب الذي يبلغ من العمر 26 سنة، بالقرب من مدرسة البلدة على الشارع العام.

حسب ما أفاد به شهود عيان لوكالة "معا"، فإنّ عناصر تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني أطلقت النار على الشاب وتعمّدت دهسه بسيارة عسكرية .

من جهتها، ادعت قيادة قوات الاحتلال أنّ الشاب حاول تنفيذ عملية طعن دون أن تقع إصابات في صفوفه، مشيرا إلى إطلاق النار على الشاب ما أسفر عن استشهاده.

واندلعت مواجهات عنيفة في عين المكان بعد استشهاد الشاب وسط إطلاق نار كثيف للرصاص أصيب من خلالها مقدم الشرطة الفلسطينية برصاصة مطاطية في رأسه.

 

 

 

 

 

 

 

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