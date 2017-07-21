دول الخليج ترفض التفاوض مع قطر لحل الأزمة

في تصريحات صحفية خلال الزيارة التي يجريها بالعاصمة الايطاليا روما، قال وزير الخارجية السعودي "خالد الجبير" إنه ليس هنالك مجال للتفاوض مع قطر، مضيفا أنّ كل الدول المقاطعة لقطر على غرار الامارات والبحرين لديها مبادئ واضحة من بينهم كفّ قطر عن دعم أو تمويل التنظيمات الارهابية.

وأشار "الجبير" إلى أنّ قطر قبلت كل المطالب التي تم تسليمها في 13 جوان الماضي لحل الأزمة، إلا أنها لم تطبقها على أرض الواقع.

وشدد "الجبير" على وجوب التزام قطر بكل المبادئ المقدمة لحل الأزمة.

للتذكير، قررت عدد من الدول من بينها السعودية والامارات ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع قطر في الخامس جوان الأخير، بداعي أنها تقوم بدعم وتمويل المنظمات الارهابية في العالم.