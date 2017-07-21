السعودية تعلن مقتل 3 مطلوبين

في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، ذكر متحدث باسم الوزارة أنّ الجهات الأمنية رصدت مساء الجمعة، وجود المطلوبين الثلاثة بأحد المواقع في "حي الزهور" ببلدة "سيهات" التابعة لمحافظة "القطيف" .

وأضاف: "عند محاصرتهم من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم بادر المطلوبون بإطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف، واقتضى الموقف الرد عليهم لتحييد خطرهم مما نتج عنه مقتلهم جميعا".

وأكد المتحدث ذاته عدم تعرض أحد من المارة أو رجال الأمن لأي أذى، فيما أسفرت العملية الأمنية عن ضبط كمية كبيرة من المواد المتفجرة داخل سيارتهم تجاوز وزنها "عشرة كيلو غرامات" وأسلحة متفرقة أخرى.

وأفيد أنّ هذه العملية الامنية أحبطت مخططات إرهابية كبيرة بالنظر إلى كميات المتفجرات المضبوطة، وما سينتج عنها من ضحايا ودمار في الممتلكات الخاصة والعامة.

وظلت محافظة "القطيف" منذ فترة، مسرحا لهجمات إرهابية نفذها مسلحون متحصنون داخل منازل مهجورة وبخاصة في حي "المسورة" في بلدة "العوامية".